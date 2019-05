Recurs perquè s'imposin dotze anys per la coautoria d'un apunyalament

Corts va condemnar l’acusat només per encobriment i l’acusació particular ho rebutja

L’acusació particular del cas de l’apunyalament a Encamp vol que el processat que només va ser condemnat per encobriment del delicte sigui considerat coautor dels fets. El Tribunal de Corts va condemnar un dels dos implicats en el cas com a autor d’un assassinat en grau de temptativa i l’altre com a culpable per encobriment del delicte, per la qual cosa la part acusadora ha imposat un recurs d’apel·lació contra la sentència en considerar que la interpretació dels fets envers el paper d’aquest últim en la brutal agressió no es correspon a la realitat.

L’incident va ocórrer el 16 de juny