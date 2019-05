Hi ha 15 dies hàbils per presentar la documentació a Tràmits del Govern

Els empresaris del Pas de la Casa afectats pel tancament de l’RN-22, l’accés per carretera des de França, poden des d’avui començar a sol·licitar els ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera per part de les autoritats franceses. Tenen 15 dies hàbils per atansar-se al servei de Tràmits del Govern per sol·licitar a l’executiu una subvenció de la part de cotització de la CASS (corresponent al període de tancament de la carretera) que assumeix el patró (15,5%) dels treballadors que exerceixen la seva activitat als comerços del Pas de la Casa, així com aquells que

#1 ay ay ay....

(30/05/19 09:28)