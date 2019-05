Fernández destaca que no vindrà cap empresa

i per tant tampoc aportarà cap línia de negoci

El grup ProVida considera que la Llei de reproducció assistida que es va aprovar recentment “ni era necessària, ni vital, ni prioritària”, a banda de clarament anticonstitucional, segons va explicar Raquel Fernández, una de les promotores del grup. Els dubtes sobre la idoneïtat de fer la llei arriben perquè “no aportarà cap benefici econòmic al país, perquè com que és més restrictiva que a Espanya o França no s’instal·larà cap empresa i l’únic que s’ha aconseguit es posar en un compromís el Copríncep episcopal, que ni tan sols l’ha signada”.

Fernández destaca que aprovar una legislació manifestament inconstitucional que no té

#6 Dr E. Sylvestre

(30/05/19 12:09)



#5 karlitos

(30/05/19 12:06)



#4 Sara

(30/05/19 12:02)



#3 Igini

(30/05/19 11:42)



#2 FRANC

(30/05/19 09:56)



#1 Punisher

(30/05/19 09:49)