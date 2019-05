El comú farà una reunió de poble el 2 de juliol per la tirolina

El grup Desperta Laurèdia ha recollit una cinquantena de signatures perquè es posi en pausa el projecte de la tirolina

Demanda veïnal a Sant Julià per deixar en pausa la tirolina Imatge d'una tirolina multiplaça com la que preveu el comú de Sant Julià a la Rabassa.

Actualitzada 30/05/2019 a les 12:42

Ricard Poy Andorra la Vella

El comú de Sant Julià de Lòria ha informat que donarà els informes tècnics i de viabilitat de la tirolina en una reunió de poble que tindrà lloc el 2 de juliol. El grup d’opinió Desperta Laurèdia, impulsat per joves de la par­ròquia, ha recollit una cinquantena de signatures perquè es posi en pausa el projecte de la tirolina. La petició que s’ha entrat al comú fa referència a la demanda d’informació. “Donat que l’equip comunal del senyor Vila té la intenció de posar en marxa la construcció d’una tirolina per valor de 5,5 milions d’euros i finançada en gran part per fons públics, sol·licitem que s’informi la població laurediana de tots els detalls d’aquest projecte”. Concretament s’insta que es facilitin “les especificitats tècniques del giny, l’estudi d’impacte ambiental, el pla de viabilitat econòmica així com les mesures de seguretat i el pla d’evacuació previst per a la tirolina”.

El grup considera que “les experiències passades en altres inversions comunals fallides, com el tobogan del Prat Gran o el projecte de ràfting al Valira, afegit al fet que Naturlandia continua presentant reiteradament balanços negatius, posen de manifest la necessitat de fer una reflexió profunda sobre el model de parròquia i d’administració comunal que volem els habitants de Sant Julià”. De la mateixa manera s’insta que “es canviï la forma de fer política dels senyors cònsols, que fins ara han actuat d’esquenes a la voluntat dels ciutadans que representen de forma totalment opaca”.

La petició d’informació impulsada per Desperta Laurèdia ha aconseguit una cinquantena de suports en una setmana de recollida de signatures. La petició d’informació és un primer pas que té com a objectiu disposar de les dades necessàries per avaluar el projecte. I el grup considera vital que la iniciativa quedi en pausa mentre la ciutadania pugui analitzar-ne la informació. “En cap cas es pot tirar endavant un projecte d’un impacte econòmic i mediambiental com aquest sense consultar una ciutadania informada que té dret a saber quines són les característiques de la proposta”, va explicar Cerni Cairat, un dels responsables de Desperta Laurèdia. El grup encara no demana de forma directa que la tirolina es tiri enrere perquè primer consideren que cal veure quina és la informació que facilita el comú i la consistència del projecte. “És possible que en el futur acabem demanant un referèndum perquè siguin els ciutadans de Sant Julià els que decideixin si el volen o no”, va indicar Cairat.



LA MÉS GRAN DEL MÓN

El comú preveu tenir en funcionament al novembre la tirolina de sis places més llarga del món i la que tindrà més desnivell. Unirà l’espai entre les cotes 2.000 i 1.600 de Naturlandia i passarà a ser l’atracció estrella de la zona de Camprabassa. El comú espera tenir els permisos de construcció al juny per poder iniciar els treballs al juliol. El cost global serà de 5,5 milions d’euros, que quedaran coberts per una emissió de deu mil accions a un preu de 550 euros cadascuna. Dels títols la constructora del país que s’encarregarà de les obres se’n quedarà gairebé un 30% per valor d’1,5 milions, mentre que Naturlandia adquirirà un 10%, equivalent a 550.000 euros. El comú de Sant Julià inicialment cobrirà l’altre 60%, prop de 3,5 milions, i després vol vendre accions.

#5 karlitos

(30/05/19 12:03)



#4 Jordi

(30/05/19 09:37)



#3 Carla

(30/05/19 08:43)



#2 Canòlich

(30/05/19 08:08)



#1 El caos i la ruïna serà el llegat del Sr. Vila.

(30/05/19 07:59)