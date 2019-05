S’haurà de posar per escrit quina és la situació patrimonial a l’inici de cada legislatura, però només s’utilitzarà en casos de sospites sobre enriquiment il·lícit

Els càrrecs polítics declararan els béns davant de notari Primera sessió de la present legislatura al Consell General. Fernando Galindo

Actualitzada 29/05/2019 a les 12:31

Ricard Poy Andorra la Vella

Els càrrecs públics electes hauran de fer una declaració de béns davant del notari a l’inici de cada legislatura. Aquest és el punt més destacat de la llei de transparència i bon govern que els tres grups parlamentaris que donen suport a l’executiu (demòcrates, liberals i Ciutadans Compromesos) tenen previst que sigui el primer text que entri al Consell General. Concretament el termini que s’ha plantejat és l’estiu per tenir-ho enllestit. Com que es negociarà entre els tres grups amb una suma de disset consellers, suposadament no hi hauria d’haver cap problema perquè sigui aprovat.

El sistema que s’ha elegit per a la transparència, segons fonts properes al text, passa perquè hi pugui haver un control del patrimoni dels càrrecs abans que comenci cada mandat. S’ha escollit la fórmula de no fer-ho públic perquè es considera que no és necessari, a més de ser un element que encara faria més complicada l’entrada de gent en política. Amb la fórmula del notari s’ha volgut preservar el dret a la intimitat dels càrrecs públics, al temps que es donen garanties de poder comprovar, en cas de sospita, si ha tingut lloc un enriquiment il·lícit durant el mandat. La declaració la guardarà el notari i tan sols s’entregarà en cas d’investigació per sospites de corrupció o d’apropiació indeguda de diners.

La llei de transparència i bon govern té molts altres aspectes. Entre els més destacats es troben les regulacions de les incompatibilitats dels càrrecs electes i designats respecte a les activitats que no podran realitzar un cop estiguin desenvolupament les funcions públiques. El nivell d’incompatibilitats serà diferent segons el tipus de lloc que s’ocupi. Així, el d’un ministre serà molt més restrictiu, per exemple, que el d’un conseller de comú. La regulació intentarà posar fi a les nombroses polèmiques que han tingut lloc els darrers anys sobre quines activitats eren o no incompatibles amb el desenvolupament dels diversos càrrecs públics. Un altre punt important que es regularà és l’accés a la informació del Consell, del Govern o d’altres organismes. Aquest accés es regularà, fent-ho molt més accessible, tant per als polítics com per a la ciutadania en general. Al mateix temps es fixarà quines són les matèries sobre les quals s’han d’imposar condicions restrictives d’accés en considerar-se temes reservats on s’ha de mantenir la confidencialitat.



DEMÒCRATES I ENTITATS

El grup parlamentari demòcrata ha decidit iniciar una ronda de contactes amb entitats de diferents àmbits (cultural, esportiu, social, sanitari, ambiental i econòmic) per donar continuïtat a les relacions establertes tant la darrera campanya electoral com les anteriors legislatures. Els consellers generals demòcrates, segons la comissió en què estiguin adscrits, es trobaran amb els responsables de les diferents associacions i federacions. L’objectiu és fer un pas més després d’haver constatat les inquietuds durant la campanya electoral i aconseguir que la via de comunicació amb el sector associatiu sigui constant durant la legislatura.

