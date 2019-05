Andorra Telecom nega que la seva cobertura mòbil arribi fins a la Seu d'Urgell

Contesta que “més aviat és al revés”, que xarxes espanyoles arriben inclús a Sant Julià

Actualitzada 30/05/2019 a les 06:22

Dolors Moreno Andorra la Vella

Les declaracions de la directora de l’Agència Catalana de Consum han sorprès Andorra Telecom. Elisabet Abad va explicar que s’havien incrementat les incidències notificades per persones que asseguraven que en trànsit cap a Andorra el seu terminal de telèfon mòbil se’ls havia connectat amb la xarxa andorrana amb el consegüent greuge per la factura del roaming. “Ens ha sobtat”, va explicar el director d’internacional i roaming i portaveu de la companyia, Carles Casadevall. Va recordar que tenen acords sobre itinerància amb els quatre operadors espanyols i que no tenen cap notificació per part seva de queixes d’aquest tipus. “Més aviat és al revés”, argumenta Casadevall, que la companyia andorrana els insisteix perquè retallin la influència de la seva cobertura dins del territori del Principat, que Andorra Telecom verifica periòdicament. “Tenim algun operador que arriba fins al poble de Sant Julià”, assenyala, i per això se’ls insisteix que ho corregeixin, però, en canvi, “en direcció a la Seu d’Urgell a mig camí ja perds la nostra”, indica. Afegeix que sí que podria succeir en zones d’alçada ja en territori català on, a vegades, no hi ha més cobertura que l’andorrana, però se sorprèn que s’hagi afirmat que fins i tot succeeix a la població de la Seu d’Urgell.

En tot cas, el que recomana Andorra Telecom és que els usuaris posin el mode manual al terminal per evitar que, automàticament, el telèfon es connecti amb una xarxa que no és amb la que es té contracte. És el que Andorra Telecom va recomanar als veïns del Pas de la Casa que patien la influència de les operadores gal·les, amb antenes molt a prop de la frontera. Una qüestió que també havia generat queixes, perquè es trobaven que el telèfon agafava la cobertura francesa depenent del punt del nucli en el qual estiguessin, amb el consegüent greuge. Des que es va fer aquesta recomanació no s’han donat més problemes.

Andorra Telecom no té previst dirigir-se a l’Agència Catalana de Consum i, en tot cas, Casadevell recorda que l’ens té mecanismes per corregir aquesta situació dirigint-se al ministeri espanyol competent que, al seu torn, es posaria en contacte amb Andorra si detectés un problema. Ja va succeir pel cas d’una antena d’una emissora de ràdio que es va desplaçar accidentalment cap a Espanya, va recordar.

