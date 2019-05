La pista seria d’uns 2,5 quilòmetres de Bordes d’Envalira i Grau Roig i el cost d’uns 200 milions

L’informe que va encomanar la Cambra de comerç sobre la possibilitat de construir un aeroport a Andorra indica que el projecte és viable i que cobriria les necessitats que pot tenir Andorra a nivell aeroportuari. L’estudi va ser encarregat a una empresa francesa que va fer un desenvolupament dels treballs per parts. La metodologia suposava que, si no se superava una de les parts, ja no es continuava. S’ha avaluat la llargada de la pista i el tipus d’avió que podrà aterrar, després la ubicació amb l’impacte mediambiental i, finalment, la contaminació acústica que podria generar. El primer punt era