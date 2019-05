Passió i talent jove

Saskia Aristot, Sycilia Coonen i Martí Tomàs Rubio són alumnes de ballet i fa uns dies assolien un gran resultat en un concurs d’àmbit estatal espanyol.

Tot just celebren els primers llocs obtinguts a la final del concurs Anaprode, davant de ballarins d’arreu d’Espanya, i després d’haver superat una fase regional prèvia, que Saskia Aristot, Sycilia Coonen i Martí Tomàs Rubio, s’enfronten a un altre repte a França. Una nova final d’àmbit nacional que els servirà per a mesurar les seves capacitats. Una opció, la de competir, que la professora de l’escola Liquid Dansa que s’ocupa de la seva formació, Aurélie Volage, proposa especialment a aquells alumnes que tenen serioses intencions de dedicar-se a aquesta disciplina. Els serveix per a comprovar “quin nivell han de tenir”.