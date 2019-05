“Se'ns ha obert un horitzó molt millor del que podíem esperar”

EL CONSELLER GENERAL MASSANENC CONSIDERA QUE ESTAR A GOVERN PERMET TIRAR ENDAVANT LES ACCIONS DE CC AMB MÉS FACILITAT I VEU EL TRIPARTIT COM A GARANT D’UNA MAJOR ESTABILITAT

Des de les eleccions del 7 d’abril Ciutadans Compromesos (CC) ha passat per diversos estadis, de l’eufòria per la victòria i erigir-se com la clau del Govern de Demòcrates (DA), a aglutinar al pacte Liberals d’Andorra (L’A). Ara, ja a Govern, Ciutadans Compromesos té grup parlamentari propi presidit per Carles Naudi.



Està satisfet de com s’ha resolt el panorama després de les eleccions?

Vam fer un resultat raonablement bo a la Massana, però no estaven a les nostres mans els resultats a altres parròquies. La gent pensa que estaríem més eufòrics si haguéssim estat els únics a poder donar la governabilitat, però