Havia estat ingressada per problemes respiratoris i no podia caminar distàncies gaire llargues

Els familiars de Galina, la dona de 69 anys d’origen rus que va desaparèixer diumenge a Andorra la Vella, estan segurs que continua dins del país. Segons la informació que han facilitat, la dona va estar ingressada durant tres setmanes a l’hospital per problemes respiratoris i feia només dues que estava a casa, per la qual cosa encara no es trobava en condicions de recórrer grans distàncies el dia que va desaparèixer. De fet, un familiar explica que només sortia de casa acompanyada i que el mateix diumenge havien caminat junts un quilòmetre durant més d’una hora. Un esforç que