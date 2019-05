El processat va agredir l’animal donant-li diversos cops i llançant-lo a terra

El Tribunal de Corts ha condemnat un home a tres mesos de presó condicional i el pagament d’una multa de 500 euros per propinar diversos cops al seu gos i llançar-lo a terra. Així mateix, s’ha decretat la inhabilitació del processat per exercir qualsevol feina relacionada amb animals o tenir un permís de caça durant un període de dos anys, així com el comís del gos. Els fets van ocórrer el juliol de l’any 2017 a l’avinguda d’Enclar, a Andorra la Vella. L’home es trobava en una terrassa, segons els testimonis sota els efectes de l’alcohol, i va començar a