Josep Maria Rossell valora positivament la gestió dels darrers anys i justifica que “les coses que funcionen no cal tocar-les”

El nou executiu liderat per Xavier Espot mantindrà la mateixa cúpula policial que va portar les regnes del cos durant el mandat de Toni Martí. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va confirmar ahir el director, Jordi Moreno, que va assumir el càrrec el 2014. “Les coses que funcionen no cal tocar-les i si funcionen bé, doncs endavant”, va justificar durant l’acte de celebració de la patrona del cos de policia, Santa Maria Auxiliadora. Per la seva banda, Moreno va reconèixer no haver parlat amb el titular de Justícia i Interior respecte a la seva renovació i