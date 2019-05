Clima de lluita sota la pluja

El grup Fridays For Future es va concentrar a la plaça del Consell General per demanar la declaració de l’estat d’emergència climàtic al Govern.

Es important que continuem actuant perquè el canvi climàtic no s’atura per la pluja i nosaltres tampoc ens podem aturar”. Així de contundent va ser Mateu Bracque, un dels portaveus del moviment Fridays For Future (FFF), un grup format per una vintena d’estudiants, principalment de Lycée Comte de Foix, que es van concentrar ahir a la plaça del Consell General per demanar al cap de Govern que declari l’estat d’emergència climàtic, un “gest simbòlic”, segons Bracque, que faria de punt inicial per a dur a terme “polítiques encarades al canvi climàtic”.

Juntament amb ell, que portava la veu cantant megàfon en