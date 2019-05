La teleatenció domiciliària duplica els usuaris

El servei de teleatenció domiciliària de Creu Roja Andorrana (TAD) compta amb 420 usuaris, una xifra que s’ha duplicat durant la darrera dècada, tal com es desprèn de la memòria d’activitat del 2018 de l’entitat. Des del centre d’atenció d’aquest servei s’han gestionat 30.572 trucades, la majoria per temes de control d’agendes, seguretat i control de mobilitat. La teleatenció domiciliària es desenvolupa dins de l’àrea d’intervenció social que durant el 2018 va donar assistència a 1.548 persones. Dins d’aquesta àrea també hi figura el servei de custòdia de claus, que es va posar en marxa l’any passat a través d’un