“Vull escurçar la tramitació per a la inversió estrangera”

Les prioritats de Gallardo passen per “diversificar l’economia” i posarà especial èmfasi a intentar captar inversió estrangera per aconseguir-ho. Un dels primers passos serà reduir els tràmits que han de fer, “simplificar-los” i eliminar “les traves que es troben”. “Vull escurçar la tramitació que s’ha de fer actualment perquè sigui més ràpida”, va afirmar. El titular de la cartera de Presidència va explicar que l’acció de Govern es dividirà en tres parts. Els primers 15 dies “serviran per establir les prioritats fins a final d’any”, entre el 2020 i el 2022 “concentrarem el gruix de les accions que farem” i el tram final de la legislatura “servirà per tancar els projectes realitzats”. Gallardo, però, no va respondre si donarà suport al sistema d’acompanyament a les dones que plantegen els demòcrates i va recordar que “totes les decisions les prendrem conjuntament”.

