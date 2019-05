“Volem treballar en el desviament de la Massana”

Actualitzada 23/05/2019 a les 09:58

El ministeri d’Ordenament Territorial repeteix titular. Jordi Torres tornarà a encapçalar aquesta cartera durant la legislatura i, segons el que va manifestar ahir tot just després de jurar el càrrec, la seva intenció és continuar amb projectes que el ministeri ja tenia en funcionament, com la rotonda del Punt de Trobada, la seu de la Justícia, el trasllat del ministeri de Cultura a l’hotel Rosaleda o el desviament d’Ordino a la Massana. Torres va incidir en aquest últim, assenyalant que el Govern ja té la propietat dels ter­renys i ara es calcularan els costos per poder començar l’obra. D’altra banda, sobre l’edifici The Cloud, el titular d’Ordenament Territorial va recordar la falta de viabilitat econòmica del projecte i va voler destacar que s’està embellint la zona per compensar els veïns. Així mateix, Tor­res va manifestar la necessitat que Andorra Telecom compti amb terrenys en propietat per establir les oficines.