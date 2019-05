Una aplicació permet detectar casos d'assetjament a les escoles

L'eina, desenvolupada amb el suport d'Andorra Telecom, s'utilitza actualment en cinc centres educatius

Actualitzada 23/05/2019 a les 17:10

Redacció Andorra la Vella

Quatre casos d'assetjament i quatre trastorns alimentaris s'han descobert aquest curs escolar gràcies a l'aplicació B-Resol, desenvolupada amb el suport d'Andorra Telecom. Es tracta d'una eina on els alumnes, de manera anònima, poden informar els centres escolars i els docents de situacions com problemes de convivència i el consum d'estupefaents, entre d'altres. "L'aplicació B-Resol permet penetrar en aquest context hermètic als adults i deixa un marge d'obertura per recolzar els joves i intentar solucionar la situació" ha explicat la directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, Marie Pagès. Actualment l'eina es fa servir a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp, el col·legi espanyol Maria Moliner, el Sant Ermengol, l'Anna Maria Janer i el col·legi Sagrada Família.