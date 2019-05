Marcel Prats guanya la plaça del nou director assistencial i Josep Maria Piqué continua

Jean Michel Rascagneres no continuarà de president de la CASS i ja ha comunicat la decisió al nou ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. L’advocat encampadà fa quatre mesos que va comunicar al Govern que no continuaria en el càrrec per motius professionals i personals. L’excés de càrrega, segons fonts properes a l’advocat, amb la compaginació del despatx professional feia complicada la continuïtat, ja que la presidència de la Seguretat Social requereix una dedicació molt important. Joan Martínez Benazet va explicar ahir que a hores d’ara no hi ha substitut i que hauria desitjat que “Rascagneres hagués continuat, encara que