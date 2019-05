Espot obre la porta a una moratòria en l’aproximació a Europa si l’acord marc no satisfà les necessitats del país

El cap de Govern, Xavier Espot, va obrir la porta a ajornar l’acord d’associació amb la Unió Europea si considera que l’acord marc, que s’ha de signar pròximament, no compleix els requisits desitjats. “Si decidim que no el signem serà el moment de demanar una pròrroga”, va comentar, just després d’afirmar que l’aproximació a Europa és el gran objectiu de l’executiu en aquest principi de legislatura, que ahir va començar a rodar amb el jurament d’11 dels 12 ministres que l’integren. Una de les primeres accions que caldrà afrontar és la rúbrica d’aquest acord marc, un document “de dues pàgines”