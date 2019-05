El cap de Govern es mostra convençut que les seves explicacions faran que “quedi tot arxivat”

Xavier Espot va donar suport públic a Olga Gelabert, de qui va lloar la seva persona i es va mostrar confiat que “tot quedarà en no res”, després que la fiscalia s’hagi querellat contra l’exministra de Cultura i Esports i estigui investigant una presumpta acció d’haver trossejat una concessió pública en diferents parts per poder-la convertir en adjudicació directa. “Estic convençut que al final serà un malentès i no se’n derivaran conseqüències penals per a una bona persona que ha estat una bona ministra”, va indicar. Espot va fer aquestes declaracions a títol personal, ja que va comentar que desconeix