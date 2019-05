Desestimat el recurs de súplica dels Cierco per la batlle Moreno

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de súplica presentat pels germans Higini i Ramon Cierco contra la no admissió a tràmit per part de l’alt tribunal d’un d’empara que buscava la recusació de la batlle Maria Àngels Moreno en els casos relacionats amb Banca Privada d’Andor­ra (BPA). Els antics propietaris del banc demanaven que la batlle fos apartada a causa que en el passat hauria tingut d’advocat Manuel Pujadas, que actualment és el lletrat que porta l’acusació particular de l’executiu en l’afer Banca Privada. Els Cierco indicaven al recurs que el bufet de Pujadas “s’ocupa o s’ha ocupat [poc