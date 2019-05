Els grups parlamentaris de DA i L’A destaquen l’equilibri entre ministres nous i experimentats

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, crítica la composició del nou Govern per ser excessiva i continuista. El president del grup parlamentari del PS considera que els “ministeris clau estan integrats per persones que ja estaven a l’anterior Govern”, quelcom que marca una “clara línia continuista”. López també destaca que siguin 12 ministres, més el cap de Govern, “el màxim que marca la llei”. “Crec que no és un bon missatge després de donar-nos tantes vegades explicacions de sostenibilitat i coses que no es poden fer per contenció de la despesa”, manifesta López, que fa referència a les