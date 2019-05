Prop de 400 joves han assistit a la jornada de portes obertes que la Universitat d'Andorra ha ofert avui per donar a conèixer les ofertes educatives

Uns estudis de proximitat Estudiants de Batxillerat que han participat a la XV Diada Universitària Alexandra Muratet

Actualitzada 21/05/2019 a les 17:32

Redacció Andorra la Vella

Joventut i moltes ganes d'estudiar allò que els hi agrada. La Universitat d'Andorra ha celebrat avui la XV Diada universitària, una jornada de portes obertes amb la qual prop de 400 estudiants de diferents centres de Batxillerat ha conegut com és estudiar en aquest centre. "Escolliria aquesta universitat per la proximitat" explica Chloe Torcuato, alumna de batxillerat de la Margineda. "Un dels grans avantatges que té estudiar aquí és la proximitat amb els professors i la poca gent a l'aula" comenta Laura Boscà, que estudia el Bachelor de ciències de l'educació a la UdA, La jornada ha començat amb monòlegs científics a càrrec de la companyia 'The Big Van Theory' i una presentació de la Universitat. "La xerrada ha estat interessant, tot i que sóc de l'humanístic i ha estat estrany tornar a fer alguna cosa de ciències" diu Javier de la Fuente, de l'escola Maria Moliner. A l'hora de dinar tots els joves s'han reunit a la plaça de la Germandat per degustar un plat d'arròs i posar en comú amb els companys la informació que han rebut sobre el centre i les seves inquietuds. La XV Diada Universitària ha finalitzat amb diversos tallers on els alumnes han pogut conèixer de primera mà els estudis relacionats amb la magmàtica, la programació, la infermeria, l'educació i la robòtica i han rebut tota la informació sobre els diferents estudis de l'UdA per a aquells joves que encara no tenen clar que volen estudiar en un futur pròxim.