Cobren 1.987 i 1.538 euros mensuals de mitjana, respectivament, i la diferència en els sous l’any 2017 era de 357,5 euros

La bretxa salarial entre homes i dones es va situar a final de l’any passat en 450 euros, segons les dades fetes públiques ahir pel departament d’Estadística. La diferència entre el que cobren els homes i les dones ha crescut gairebé cent euros en un any, ja que el 2017 la bretxa salarial se situava en 357,51 euros. Ho reflecteix l’enquesta de forces de treball que per segon exercici ha publicat Estadística i que diu que l’any passat la remuneració mitjana mensual per un treball de 39,7 hores setmanals es va situar en 1.781,42 euros, un 3,2% superior a la

