Els comuns homogeneïtzaran tots els passos de vianants

Destaca la utilització de pintures que afavoreixin l’adherència dels vehicles

L’àrea de Mobilitat del Govern està desenvolupant un nou reglament per regular els passos de vianants a les set parròquies. Així ho va afirmar ahir el cap del servei, Jaume Bonell, que va explicar els detalls d’aquesta nova normativa en el marc de la campanya de seguretat viària que han impulsat l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i el Govern.

L’objectiu, segons va indicar Bonell, és que tots els passos de vianants del país, dels quals “el 95% pertanyen als comuns”, es regeixin per un mateix reglament quant a aspectes com la senyalització o la pintura del terra. Aquest és el punt més

#1 El Corb

(21/05/19 07:10)