El SAAS ha tractat 28 pacients des de l'obertura de la nova piscina d'hidroteràpia

Un recurs que no existia al país i que permet als professionals atendre als usuaris amb una solució que té molts avantatges

El SAAS tracta 110 pacients diaris a la nova piscina d'hidroteràpia Una pacient del SAAS fent exercicis d'hidroteràpia a la nova piscina del centre Eva Bosch

Actualitzada 21/05/2019 a les 13:17

Redacció Andorra la Vella

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha reobert la piscina del centre per tal d'introduir la hidroteràpia en les sessions de rehabilitació dels pacients. El 19 de febrer es va obrir la piscina, després d'estar tancada aproximadament 15 anys, on s'han tractat 28 usuaris amb patologies neurològiques, traumatologia o lumbàlgies. Un recurs que no existia al país i que permet als professionals atendre als usuaris amb una solució que té molts avantatges.

La cap del servei de rehabilitació, Mercè Avellanet, ha explicat que la piscina els ofereix "eines per a millorar l'eficiència de la rehabilitació i el pacient se sent molt millor, té menys dolor, més capacitat de moure's i en alguns casos podem fins i tot avançar el procés de rehabilitació".