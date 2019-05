L’Assemblea Nacional francesa ha aprovat un decret del Consell d’Estat per obligar els autobusos tant de línies regulars com noliejats que facin viatges a països fronterers amb l’hexàgon a informar els seus passatgers de les franquícies duaneres amb cada un d’aquests estats. Per fer-ho han aprovat una reforma d’un dels articles del Codi de Transports, que ha quedat redactat de la següent manera: “Les persones que ofereixen serveis de transport per carretera regulars o ocasionals proporcionaran als passatgers la font d’informació adequada sobre els límits màxims autoritzats de transport per al seu propi consum de tabac fabricat i de begudes