FEDA renova part de l'ETR d'Encamp

Feda ha començat les obres de renovació d'una part dels equipaments elèctrics de l'estació transformadora i repartidora més antiga del país, situada a Encamp. L'objectiu és garantir el bon estat de la instal·lació i un subministrament de qualitat d'aquesta infraestructura que assumeix el 56% del repartiment de l'energia elèctrica del país. Els treballs, que estan previstos fins al mes d'octubre, són complexes a causa que la substitució dels materials s'ha de fer mentre l'estació està en funcionament. Tot i així, les obres no afectaran els usuaris, ja que la renovació dels aparells es fa per fases.

L'ETR d'Encamp és la més gran de les quatre estacions transformadors del país. Es va construir l'any 1968 i des d'aleshores s'han renovat pràcticament tots els equipaments per tal de triplicar la capacitat de l'estació. Des del 2001, Feda ha invertit més de 8,5 milions d'euros en renovacions continuades de les instal·lacions.