Actualitzada 20/05/2019 a les 06:45

AVATEL TANCA L'ANY AMB 74.000 CLIENTS

Andorra Telecom és la propietària del 37,7% de les accions de l’operadora espanyola de telecomunicacions Avatel. Ho és des del 9 de novembre del 2017, quan va adquirir part de les accions existents i va sufragar la totalitat de l’augment de capital que va fer l’empresa. En total, Andorra Telecom va invertir 16 milions d’euros en aquesta operació. Avatel va tancar l’exercici 2018 sent la sisena operadora de telecomunicacions espanyola, amb 74.000 clients. Cal recordar que Andorra Telecom té una reserva de compra del 12,7% d’accions d’Avatel per 5,45 milions d’euros.

Andorra Telecom va perdre 1,5 milions d’euros per la cancel·lació definitiva del projecte The Cloud, l’edifici emblemàtic que s’havia de construir als terrenys on hi havia la seu de l’operadora i l’antiga caserna del bombers. Ho assenyala l’empresa de telefonia en la memòria del 2018, a la qual ha tingut accés el Diari. Segons s’indica en una de les notes aclaridores que acompanyen la memòria, “com a conseqüència de la cancel·lació definitiva del projecte The Cloud, per acord del consell d’administració d’Andorra Telecom de data 17 de desembre de 2018, la societat va donar de baixa de l’actiu l’immobilitzat en curs relacionat amb la construcció de l’esmentat edifici, fet que ha suposat una reclassificació definitiva a pèrdues dels costos incorreguts per un valor d’1,5 milions”. Malgrat aquesta pèrdua, Andorra Telecom va tancar l’exercici 2018 amb beneficis. Els guanys van ser de 18,4 milions d’euros, 20 abans de fer-se càrrec dels impostos. Uns diners que van anar en la seva totalitat al capítol de dividends que es van donar al Govern, l’accionista únic de l’operadora. El benefici aconseguit el 2018 està molt lluny del que es va assolir fa dos exercicis. Aquell any 2017 els guanys van arribar fins als 50,9 milions d’euros, 55,9 abans del pagament dels impostos. Cal recordar que en el projecte de pressupost d’Andorra Telecom per al 2018 s’havia calculat un benefici de 20,4 milions d’euros.Els ingressos de l’operadora, un cop tancats definitivament els números del 2018, igual que el benefici, es van reduir respecte a fa dos exercicis. El culpable de la caiguda van ser els ingressos pel roaming, que van descendir en gairebé vuit milions d’euros. L’any passat es van ingressar per aquest concepte 31,7 milions, en comparació amb els 41,4 que van anar a parar a la caixa de l’antiga parapública el 2017. Malgrat això, els ingressos en concepte de roaming han estat més elevats del que preveia el projecte de pressupost de l’operadora per al 2018, que en calculava 29,9 milions.L’operadora va ingressar el 2018 en total 87,9 milions d’euros. Fa dos anys, els ingressos van ser de 95,6 milions. Dins d’aquests diners s’inclou la facturació als clients d’Andorra Telecom. El passat exercici la societat va ingressar per aquest concepte 54,3 milions i fa dos anys, una xifra gairebé calcada: 54,2 milions. Als ingressos per la facturació de clients i pel roaming s’han de sumar 1,6 milions d’altres operadors externs. Fa dos anys van ser 1,8.En el capítol de despeses cal destacar dos apunts. Un és el corresponent a les despeses de personal. Andorra Telecom es va gastar l’any passat 15,4 milions d’euros a pagar sous. Un increment d’1,3 milions respecte al 2017, quan les despeses de personal es van enfilar fins als 14,1 milions. L’altre apunt és el corresponent a la compra de continguts, és a dir, els diners que inverteix l’operadora a adquirir drets per a la plataforma Som Televisió. La despesa en aquest concepte va ser l’any passat de 4,3 milions d’euros. Fa dos exercicis, Andorra Telecom es va gastar 4,4 milions a comprar continguts.L’operadora de telefonia, malgrat el fet que en els darrers exercicis el Govern hagi estat agafant la totalitat del benefici d’Andorra Telecom, va tancar el 2018 amb un creixement en les seves reserves, que van passar dels 259,9 milions d’euros el 2017 als 283,7 de l’any passat. Diners que podrien ser més sense els deutes que la societat tenia per cobrar a final del 2018. Eren 41,3 milions, la major part, 35,3, dels operadors estrangers. La resta dels deutors són clients nacionals.