S'eliminen les restriccions a les llicències nàutiques d'Andorra

Segons un nou decret llei del mes d’abril que entrarà en vigor el proper 1 de juliol, s’ha modificat l’annex que imposava restriccions als andorrans o residents en possessió d’un carnet nàutic expedit a Andorra. D’entre aquestes restriccions, s’eliminarà la limitació a navegar amb vaixells de matrícula andorrana i sota la bandera del Principat com a única opció. Així, a partir del juliol, un andorrà o resident en possessió d’una llicència nàutica podrà navegar tant amb vaixells privats com de lloguer indiferentment d’on s’hagin matriculat. Fins ara, l’única solució per poder fer front a aquest problema era matricular l’embarcació, una