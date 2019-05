El cap de Mobilitat considera prioritari definir els espais per on els ginys elèctrics puguin circular abans de matricular-los

El cap de Mobilitat, Jaume Bonell, considera prioritari definir i acotar els espais on els patinets elèctrics puguin circular, com ara els carrils bici, davant la manca de legislació clara en aquest sentit. “L’oportunitat del patinet rau en el desenvolupament del Pla de Mobilitat de la vall central d’Andorra, que d’alguna manera el que farà serà definir una sèrie de carrils bici que poden ser compartits per aquests ginys elèctrics”, va explicar Bonell durant la jornada de Mobilitat Elèctrica referint-se a un vehicle que al Principat té cada dia més usuaris i, per aquest motiu, no deixa de generar debat.

#4 Transport públic abans!!!

(19/05/19 12:23)



#3 Inutil

(19/05/19 12:11)



#2 Josep B

(19/05/19 10:36)



#1 Hipolit

(19/05/19 10:01)