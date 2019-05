Els empresaris del Pas demanen a Saetde activitats i un forfet d'estiu

La Iniciativa Publicitària convida el comú i la societat gestora de les pistes d’esquí a col·laborar

El president de la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean Jacques Carrié, demana la implicació del comú d’Encamp i de Saetde perquè el poble sigui atractiu per als turistes també a l’estiu. Preguntat per com pot fer el Pas de la Casa per sortir-se de la crisi que viu el comerç, Carrié respon que cal que el comú es posi d’acord amb Saetde perquè el Pas tingui activitats d’estiu. El president de l’associació d’empresaris de la població en posa un exemple: “Desenvolupar un forfet d’estiu de dos o tres mesos amb activitats, com es fa en altres estacions