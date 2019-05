El nombre de professionals convencionats per la CASS va créixer l’any passat un 14,4%, fins als 143 que hi havia al desembre

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) fixa que la ràtio recomanada de fisioterapeutes per proporció de població és d’1 per cada 1.200 ciutadans. La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha traslladat aquest barem al país per concloure que la situació de fisioterapeutes convencionats (les consultes tenen finançament públic) per nombre de ciutadans supera en 2,25 cops la ràtio establerta per l’OMS. Les dades recollides i incloses al tancament de comptes del 2018 reflecteixen l’important augment de fisioterapeutes només entre el 2016 i el 2018. El 2016 eren 108 professionals, i a l’acabar el 2018 eren 143. Entre el

#7 Joan

(19/05/19 10:10)



#6 Assun

(19/05/19 09:31)



#5 juanito

(19/05/19 09:01)



#4 Xollo

(19/05/19 08:52)



#3 Joan

(19/05/19 08:10)



#2 Pere

(19/05/19 08:00)



#1 Neonatus

(19/05/19 07:36)