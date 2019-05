El col·lectiu LGBTIQ+ crearà una associació per defensar els seus drets

El col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer i qualsevol altra identitat (LGBTIQ+) al Principat està treballant en la creació d’una associació per poder defensar els seus drets de manera conjunta. Un dels impulsors, David Sicília, explica al Diari que a hores d’ara hi ha menys d’una desena de persones involucrades en el projecte, si bé “tot està encara en una fase inicial”. En aquest sentit, els promotors esperen que la primera festa Pride d’Andorra, que tindrà lloc el 29 de juny, serveixi també per “conèixer més gent” i sumar forces. Amb tot, els impulsors no s’han posat una

#13 Josep B

(18/05/19 21:36)



#12 Integració...?

(18/05/19 21:27)



#11 Feu fàstic

(18/05/19 20:36)



#10 Mascle hetero cristià

(18/05/19 16:53)



#9 Rafa

(18/05/19 15:21)



#8 Inadaptats socials

(18/05/19 15:05)



#7 I els meus drets?

(18/05/19 15:01)



#6 Maria

(18/05/19 14:18)



#5 Joan Martì

(18/05/19 14:16)



#4 Gepetto

(18/05/19 13:00)

Veure’n més