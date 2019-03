Un documental mostrarà als alumnes la fauna andorrana

El veterinari Jordi Tena i el docent Xavier Balmés han signat un conveni amb el Govern per donar a conèixer als infants l'ecosistema andorrà i la tasca del cos de banders a través d'un audiovisual, una mostra de fotografies i una xerrada

Actualitzada 19/03/2019 a les 11:45

Redacció Andorra la Vella

La ministra en funcions de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha signat un acord de col·laboració amb el veterinari Joan Tena i el docent Xavier Balmés per a l'elaboració i difusió d'un documental sobre la fauna andorrana. L'objectiu del projecte és donar a conèixer la varietat d'espècies animals que hi ha al país als estudiants, així com la tasca que realitza el cos de banders.

El conveni té una durada de dos anys prorrogables i, a més del document audiovisual, Tena i Balmés mostraran durant un mes als centres educatius una exposició fotogràfica amb 14 instantànies de gran format que anirà acompanyada per un panell informatiu sobre cada espècie. Els experts també faran una xerrada amb els infants, on s'identificaran rèptils, amfibis, aus i mamífers per tal de conèixer el seu hàbitat, l'alimentació, la reproducció i l'estat de conservació.

