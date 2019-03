Nova junta electoral enmig d'un intent de dificultar les eleccions

L’enuig d’una part dels batlles va provocar que s’intentés que tots els membres rebutgessin formar part de la nova junta

Les dimissions a la junta electoral han estat a punt d’acabar amb un incendi de proporcions majúscules que podria haver arribat a afectar la celebració de les eleccions. Mentre el Consell Superior engegava ahir al matí el procediment per a la substitució dels tres batlles dimitits que formaven la junta electoral, alguns jutges intentaven crear un anell de solidaritat entre tot el col·lectiu perquè cap acceptés formar-ne part. Els batlles impulsors, segons diferents fonts properes al cas, volien que quedés clar el seu descontentament per com han estat tractats per la fiscalia i el Consell Superior de la Justícia. En