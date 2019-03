El PS i Liberals han tramès un escrit a Batllia per conèixer quines són les mesures que s’adoptaran en seu judicial per garantir el correcte compliment dels procediments electorals establerts per a la modalitat de vot judicial i per garantir la custòdia efectiva de les urnes situades a la Batllia. La carta, lliurada la setmana passada, remarca que “voldríem demanar expressament que s’incorpori la custòdia del vot judicial per part d’agents de policia en el moment en què la Batllia roman tancada al públic”. Afegeix que “cal assegurar que, fora de les franges horàries habilitades per emetre el vot judicial