La policia deté un home per fer tocaments en un local d'oci

L'arrestat va tocar una part íntima d'una dona sense el seu consentiment i va agredir a una amiga de la víctima amb un cop de puny a la galta

Actualitzada 18/03/2019 a les 13:05

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir un home en un local d'oci d'Andorra la Vella per realitzar un tocament no consentit en una part íntima d'una dona. La policia es va presentar al lloc dels fets la matinada de dissabte perquè, a banda de l'agressió sexual, el detingut no resident de 32 anys va agredir una amiga de la víctima amb un cop de puny a la galta, segons explica el balanç oficial de la policia.

El mateix dia a les 10 els agents van arrestar un home de 72 anys per agredir la parella. L'home presumptament li hauria donat diversos cops de puny i l'hauria amenaçat amb un ganivet de cuina a la seva residència d'Encamp.

Els agents es van endur dijous un home de 36 anys per una disputa veïnal a Arans. El detingut va entrar al domicili de la seva veïna sense el seu consentiment per amenaçar-la davant de la filla menor d'aquesta.

Un home resident de 24 anys va tenir un accident el passat divendres ocasionant ferits. La policia va realitzar-li el control d'alcoholèmia i el jove va donar una taxa de 1,36 g/l. La matinada de dissabte un home resident de 29 anys va donar una taxa de 2,35g/l en un control rutinari. La policia va detenir el passat dijous un altre jove resident de 18 anys en possessió de 248,8 grams d'haxix que accedia al Principat per la frontera del riu Runer. Membres del servei de duana Andorrana van controlar un home no resident de 31 anys en possessió de 4.010 paquets de tabac, amb un valor de 13.954,80€.