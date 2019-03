Els duaners francesos alerten de l'augment de controls a la frontera de Porta pel Brexit

Els funcionaris de duanes dels Pirineus Orientals estan organitzant regularment operacions de control reforçat que causen embotellaments al Pertús, el Voló i Porta, prop de la frontera amb Andorra, i cues al Pas de la Casa. Ho fan per alertar de les conseqüències que podria tenir el Brexit, que provocaria un augment significatiu dels controls en les fronteres. A més, segons els sindicats, no es proporcionen recursos humans addicionals suficients per fer front a aquesta sobrecàrrega de treball. Sobre aquest assumpte, el diari francès L’Independant publica unes declaracions de Grégory Gerbaud, del Sindicat Nacional de les Finances públiques, que adverteix