Les dades estadístiques demostren, malgrat l’aparent sensació de risc, que les lesions entre els castellers no són ni més freqüents ni més greus que en altres activitats lúdico-esportives

Va entrar a la colla castellera andorrana el juliol del 2014, poc després de la seva creació, i ho va fer com una activitat per a tota la família. És l’encarregada de vetllar per la seguretat dels membres de la colla amb l’objectiu d’evitar lesions.



Fer castells és segur?

Des del món casteller som conscients que la impressió que té una part de la societat és que es tracta d’una activitat amb un perill important. Aquesta percepció contrasta amb la que té el casteller a partir de la seva experiència personal, i que es confirma amb la informació que ens donen els