Desballestaven els cotxes i els repartien per parts per encàrrec a tallers de tota Europa

La Guardia Civil va desarticular a Espanya una banda que robava vehicles que desballestava amb l’objectiu de vendre les seves peces per encàrrec a tallers i centres de desguàs de tota Europa. Algunes d’aquestes peces robades van ser localitzades a tallers d’Andorra. Segons la Guàrdia Civil, no va ser necessària la col·laboració de la policia andorrana, ja que l’operació s’ha dut a terme a través d’Europol i perquè el cos de seguretat espanyol ja tenia els documents que acreditaven on es trobaven les peces robades. A més d’Andorra i Espanya, també han estat trobades peces a França, Alemanya, Suïssa, Suècia