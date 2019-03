La UE haurà de tenir en compte les particularitats i especificitats del Principat

L'Eurocambra va aprovar dimecres passat per una amplíssima majoria (amb 540 vots a favor, 73 en contra i 34 abstencions) l’informe realitzat per l’eurodiputat socialista Juan Fernando López Aguilar sobre l’acord d’associació entre la Unió Europea (UE) i Andorra, Mònaco i San Marino. El treball dut a terme durant diversos mesos per l’eurodiputat i ex-ministre socialista inclou diverses recomanacions que s’haurien de traduir en terminis transitoris per tal que el Principat es pugui adaptar a certes qüestions, com pot ser el tabac o aspectes socials. En definitiva, suposa un pas més cap a l’acord d’associació amb la UE, que, segons

#2 Venuts

(15/03/19 07:37)



#1 Pau

(15/03/19 07:25)