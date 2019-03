La plaça del Consell General s'omple de gom a gom per la Constitució

Un centenar de persones celebra el dia de la Constitució L'Esbart Laurèdia durant l'espectacle 'Terra' per celebrar el 600 aniversari del Consell de la Terra

Actualitzada 14/03/2019 a les 12:14

Redacció Andorra la Vella

La plaça del Consell General s'ha omplert de gom a gom amb motiu del 26è aniversari de la Constitució. A les 10 del matí s'ha donat el tret de sortida a la festivitat amb la jornada de portes obertes i visites guiades a la nova seu del Consell General i a la Casa de la Vall. L'Esbart Laurèdia ha fet gaudir a tots els espectadors amb l'espectacle 'Terra' amb textos d’Albert Villaró per celebrar el 600 aniversari del Consell de la Terra. La música en directe ha anat a càrrec del grup El Pont d’Arcalís. El tradicional concert de la Constitució organitzat per la Fundació ONCA no hi podia faltar, i enguany l’actuació l'ha dut a terme la nova formació de corda de l’ONCA, el Quartet Americà, amb un programa titulat El quartet de corda des de nous mons, que s'ha pogut escoltar al vestíbul del Consell General. Les Sardanes no hi podien faltar per finalitzar una jornada tan especial com aquesta, on tothom ha gaudit d'allò més d'aquesta festivitat.