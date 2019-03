El sindicat de duaners tracta les preocupacions del col·lectiu amb SDP

La trobada ha servit per posar en comú la demanda sobre el port d'armes, la gestió de l'acord d'associació amb la Unió Europea i l'aprovació de la Llei de Funció Pública

El sindicat de duaners tracta les preocupacions del col·lectiu a SDP Josep Roig, Victor Naudi i Jaume Bartumeu amb els representants del sindicat i Gabriel Ubach SDP

Redacció Andorra la Vella

Els representants del sindicat de duaners, Paul Cauberes i Enric Montoro, acompanyats pel secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, s'han reunit avui amb els candidats d'SDP Josep Roig, Jaume Bartumeu, Victor Naudi i Marian Sanchiz per exposar les preocupacions i queixes que pateix el col·lectiu. Una de les principals demandes del col·lectiu ha estat la manca d'informació sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea, ja que els representants s'han queixat s'informen a través de la premsa i que no saben com els afectarà aquesta mesura. Tanmateix, els agents han fet palesa la seva disconformitat amb la Llei de Funció Pública i que el seu reglament, presentat el 2004, encara no estigui aprovat. En aquest sentit, SDP proposa en el programa derogar aquesta llei per "recuperar l'esperit de diàleg, consens i pluralitat" i obrir un "procés de reflexió que integri al futur Govern i els sindicats dels treballadors públics sobre el model d'Administració pública que el país necessita". Ambdues parts també han posat en comú la necessitat del port d'armes i d'una reestructuració de l'organigrama del servei per tal de disposar de més duaners en la primera línia d'actuació.