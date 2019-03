Andorra participa a la jornada sobre desenvolupament sostenible

Marc Rossell ha obert la jornada de treball a Madrid presentant el lema escollit per Andorra, "Innovació per al Desenvolupament Sostenible - Objectiu 2030"

Actualitzada 14/03/2019 a les 12:47

Redacció Andorra la Vella

Andorra participa en la presentació de l'informe i l'Observatori Iberoamericà de Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic organitzada per la Secretaria General Iberoamericana, que ha tingut lloc aquest dijous a Madrid. El director de Medi Ambient, Marc Rossell, ha obert la jornada de treball presentant el lema escollit per Andorra per a la seva Secretaria Pro Tempore "Innovació per al Desenvolupament Sostenible - Objectiu 2030", segons explica el comunicat oficial. El director de Medi Ambient ha explicat que la voluntat és abordar la innovació com a un canvi i ha celebrat el treball dut a terme durant els darrers anys per part de la Comunitat Iberoamericana per a la implementació de l'Agenda 2030. La voluntat d'Andorra és, segons Rossell, enfortir l'enfocament en la transició ecològica i el medi ambient en l'agenda iberoamericana convocant una reunió Ministerial Sectorial de Ministres de Medi Ambient.