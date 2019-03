Un home de 57 anys va resultar ferit molt greu després de ser atropellat a l’avinguda Santa Coloma a l’alçada de l’encreuament amb la Baixada del Molí. Segons va informar la policia, els fets van passar cap a dos quarts de nou de la nit i l’home hauria estat atropellat després de caure al mig de la via quan sortia d’un bar per causes que es desconeixen. Al lloc dels fets es van desplaçar diverses dotacions del cos de la policia i del servei de circulació d’Andorra la Vella. El ferit va ser traslladat a l’hospital per una ambulància del