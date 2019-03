La policia imposa 95 sancions amb radars mòbils en deu dies

Les infraccions per excés de velocitat s'han detectat dins de la campanya per detectar comportaments imprudents al volant s'ha saldat amb 130 multes

Campanya de control a conductors de moto Un agent fa un control a una moto en una campanya anterior Fernando Galindo

L'excés de velocitat ha estat la infracció que més ha detectat la policia en la campanya específica de comportaments que s'ha desenvolupat entre el 27 de febrer i el 10 de març amb 95 sancions per superar el límit autoritzat en els controls dels radars mòbils instal·lats en diversos punts del país en aquest període, segons ha informat el cos de seguretat en un comunicat. Els agents han imposat a més 13 multes a conductors que no han respectat la senyalització horitzontal de la calçada i una dotzena més per no respectar senyals de prohibició.

La resta d'infraccions corresponen a avançaments indeguts, amb set conductors sancionats, dues per no respectar la indicació d'un semàfor i una imposada per no adaptar la velocitat en un punt d'encreuaments, escoles o aglomeracions, segons la informació del cos. Des de la policia es destaca que la campanya s'ha fet amb l'objectiu de "detectar i sancionar el comportament imprudent de certs conductors que puguin derivar en situacions de risc a causa de la seva imprudència".