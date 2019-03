L'Ecofin manté Andorra fora de la llista de paradisos fiscals

L’Ecofin manté Andorra fora de qualsevol llista de paradisos fiscals, entenent que es compleixen els estàndards de col·laboració en transparència fiscal. L’organisme ha elaborat una nova llista en què, per exemple, Suïssa sí que hi és dins de la llista grisa, al costat del Marroc o Sèrbia. El més important però és que l’Ecofin ha ampliat el llistat de països no cooperants (els de la grisa són els que tenen alguna mancança) dins de la llista negra. Com a no cooperants es manté Guam, Samoa, Samoa Americana, Trinitat i Tobago, Illes Verges Americanes, Unió dels Emirats Àrabs, Barbados i les