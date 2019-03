Espot defensa la compatibilitat de la UE amb les especificitats

Xavier Espot defensa que l’acord amb la Unió Europea és compatible amb mantenir les especificitats andorranes. Aquest és un dels exemples de la campanya SíSí, que ahir van presentar els demòcrates i en la qual s’explica que el partit “és garant de posicions centristes, equilibrades i moderades” que no obligui a fer renúncies “doloroses”. En aquest sentit el candidat a cap de govern destaca que també s’aposta per no fer renúncies en temes com el passaport o els drets de les dones.

El PS anuncia que, si guanyen els comicis, s’apujarà el salari mínim fins als 1.200 euros “l’endemà de les