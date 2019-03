La CEA presenta fins a 22 projectes de la Marca Andorra

Entre ells destaquen la transformació de la taula Marca Andorra en un nou organisme en forma de fundació per posicionar Andorra com un país d’equilibri i benestar

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha donat a conèixer la idea central de la Marca Andorra durant la presentació d'aquesta d'aquest matí. Gonzalo Vilar, el director d’estratègia de Bloom Consulting, empresa contractada perquè analitzés la situació del país i trobés estratègies que portin a la diversificació, ha presentat 22 projectes a implementar els pròximss tres anys. Entre ells destaquen la transformació de la taula Marca Andorra en un nou organisme en forma de fundació, "The Andorra Better Life Foundation", per posicionar Andorra com un país d’equilibri i benestar o la possibilitat de fer una "aportació" (taxa turística) que serà una font de finançament per a la fundació i per a l'execució de tots aquests projectes.

L'acte, que ha tingut lloc al vestíbul del Consell General, ha comptat amb els integrants de la Taula Marca Andorra, els patrocinadors i els diferents agents, empreses, col·laboradors i entitats que han pres part en aquest procés.